Carla Zambelli será ouvida na CCJ da Câmara nesta quarta-feira

Colegiado analisa o processo que pode levar à perda do mandato da parlamentar, que permanece na Itália e prestará depoimento por videoconferência

NINO CIRENZA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A deputada foi condenada em maio pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ter invadido os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)



A deputada federal Carla Zambelli será ouvida nesta quarta-feira (24) pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. O colegiado analisa um processo que pode resultar na perda do mandato da parlamentar. Zambelli, que permanece na Itália, prestará depoimento por meio de videoconferência a partir das 10h.

A deputada foi condenada em maio pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ter invadido os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o auxílio do hacker Walter Delgatti Neto. Após o depoimento de Zambelli, a CCJ ainda poderá ouvir outras testemunhas, incluindo uma testemunha de defesa indicada pela própria deputada, Osvaldo Eustáquio.

O relator, deputado Diego Garcia, tem previsão de publicar seu relatório até meados de novembro. Caso o relatório indique a cassação e esta seja aprovada na comissão, a decisão final ainda dependerá de votação no plenário da Câmara.

*Com informações de Victoria Abel

*Reportagem produzida com auxílio de IA