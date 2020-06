PSDB não tem receio de se posicionar sobre erros e acertos do governo, diz líder da sigla na Câmara

O líder do partido na Câmara avaliou que, nos últimos 10 dias, o presidente Bolsonaro mudou sua postura

O deputado federal Carlos Sampaio, também líder do PSDB na Câmara dos Deputados, afirmou que a legenda nunca foi oposição mas tampouco integra a base do governo. De acordo com ele, a sigla tem “identidade de pauta”. Em entrevista ao Jornal da Manhã, Sampaio declarou que Rogério Marinho é uma pessoa “técnica e sensata”, que sabia que estava no governo por convite pessoal e não por indicação partidária. O ministro do Desenvolvimento Regional se desfiliou do PSDB no último fim de semana.

Carlos Sampaio também declarou que é natural o governo buscar base aliada, mas que seu partido continua em “independência absoluta de ação”. “Se achamos que o governo está errando, tomamos medidas que achamos que devemos. Por exemplo, o PSDB foi o primeiro a propor a criação de uma CPMI para apurar as acusações feitas por Sergio Moro em sua demissão. O PSDB não tem receio de se posicionar sobre erros e acertos do governo”, disse.

O líder do partido na Câmara avaliou que, nos últimos 10 dias, o presidente Jair Bolsonaro mudou sua postura. Segundo ele, a participação na posse do ministro Alexandre de Moraes no TSE, a nomeação do deputado Fábio Faria para o Ministério das Comunicações e a demissão de Abraham Weintraub do MEC são indicações disso. “Esses gestos facilitaram o dialogo entre os Três Poderes. O PSDB tem profundo respeito pelo STF e o Executivo agora também dialoga com a Corte.”

Sobre as eleições municipais, de acordo com Sampaio, o PSDB não tem orientações para fechar ou não certas coalizões. “É a identidade regional e local que vai nortear eventuais coligações nas eleições deste ano”, finalizou.