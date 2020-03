Carnaval de Rua movimentou R$ 2,75 bilhões em São Paulo

MISTER SHADOW/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO Com um público de 15 milhões de pessoas, o crescimento foi de 31% em relação a 2019



O Carnaval de Rua de São Paulo movimentou cerca de R$ 2,7 bilhões na economia da cidade este ano. Com um público de 15 milhões de pessoas, o crescimento foi de 31% em relação a 2019.

O impacto econômico do evento inclui gastos com transporte, alimentação, compras, hospedagem e lazer.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, mais de 670 desfiles de blocos tomaram as ruas da capital paulista entre os dias 15 de fevereiro e 1º de março. De acordo com um levantamento do Observatório do Turismo, do total de foliões, 73% eram da capital.

Já 26% dos turistas eram de todas as regiões do Estado, do Brasil e de outros países.

A pesquisa também demonstrou que a maioria dos foliões eram mulheres, entre 18 e 29 anos. A maior parte dos entrevistados também afirmou que a Prefeitura deve continuar investindo no Carnaval de Rua de São Paulo.

* Com informações da repórter Letícia Santini