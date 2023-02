‘Carnaval de São Paulo associa divertimento à geração de emprego e renda’, diz Ricardo Nunes

Segundo o prefeito da cidade, a folia paulistana tornou-se a maior do Brasil, com expectativa de 15 milhões de pessoas e movimentação de R$ 2,6 bilhões

Isac Nóbrega/PR - 24/02/2022 Ricardo Nunes, prefeito da cidade de São Paulo



O prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) concedeu uma entrevista ao vivo para o Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, nesta sexta-feira, 17, para falar sobre a abertura do Carnaval paulistano e os preparativos para a festa. Segundo ele, a principal característica da festa é que ela, atualmente, soma os desfiles das escolas de samba, no sambódromo, com os blocos de rua, promovendo divertimento, mas, principalmente, geração de emprego e renda. Ainda de acordo com o prefeito, o Carnaval de São Paulo rapidamente se tornou o maior do Brasil nos últimos anos, com expectativa de 15 milhões de foliões e movimentação de R$ 2,6 bilhões. “A expectativa é de que neste Carnaval a gente tenha uma movimentação financeira de R$ 2,6 bilhões. É um Carnaval gigantesco, o maior do país, e tenho certeza que será o melhor também, porque além do nosso Carnaval do sambódromo, a gente tem o nosso Carnaval de rua. No último Carnaval, as pessoas cadastradas para vender os produtos dos patrocinadores, os ambulantes, eram 10 mil, neste Carnaval passou para 15 mil pessoas. Só nessas que trabalham na venda dos produtos. Portanto é uma opção de cultura, lazer, felicidade e exposição positiva de São Paulo, mas também é uma grande oportunidade de geração de emprego e renda”, destacou Nunes.

Segundo o prefeito, os desfiles do sambódromo e os blocos de rua se complementam na geração de renda para a cidade. “Na Fábrica do Samba, durante quase todo o ano, centenas de pessoas trabalham para fazer as alegorias e apetrechos utilizados nos desfiles. Então, tem uma ação de geração de emprego e renda no decorrer do ano. 35 mil ingressos foram vendidos em um período muito curto. Por isso a gente pode entender a expectativa e a grandeza desse grande evento. Já o Carnaval de rua pode se somar a tudo isso, com as pessoas que vem, ampliando o uso dos nossos hotéis, dos restaurantes, dos táxis, dos aplicativos. Isso dá a dimensão para as pessoas do quanto é importante, porque é a geração de emprego e renda que vai diminuir a desigualdade social. É uma rede muito positiva para a cidade com grande destaque de cultura e alegria, mas principalmente geração de emprego e renda. São Paulo tem batido recorde em geração de empregos. Nós temos hoje 11,7% a mais de pessoas empregadas do que a gente tinha antes da pandemia. São Paulo está se destacando muito nas ações de geração de emprego e renda”, disse.

Questionado sobre o funcionamento da cidade nos dias da folia, para deslocamento, descanso e trabalho, o prefeito disse que foi feito um planejamento de forma a viabilizar essas questões. “No estudo, feito com a CET e a Polícia Militar, tiramos algumas rotas [de blocos]. Sofremos até algumas críticas de alguns blocos, mas explicamos a necessidade de ter uma rota que garantisse que pudesse ter o trajeto de veículos de ambulâncias, polícias, bombeiros e gerar uma segurança nesse contexto todo de cidade muito adensada”. Segundo Nunes, o planejamento da festa dá conta da segurança, do tráfego de veículos, da limpeza rápida e efetiva para viabilizar a festa, mas também comodidade e tranquilidade para quem não for brincar. O prefeito informou que 2,5 mil trabalhadores serão mobilizados para cuidar da limpeza da cidade. Já sobre a segurança, Nunes destacou o trabalho conjunto entre a prefeitura e o governo do Estado, testado no final de semana passado, quando já houve blocos na cidade, com revistas, agentes infiltrados na multidão e uso de tecnologia para coibir crimes e prendar eventuais bandidos.