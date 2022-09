Carro de luxo invade muro de creche em São Paulo e deixa pelo menos uma criança morta

Motorista teria perdido o controle ao fazer uma curva próxima ao estabelecimento; mulher foi identificada, mas a polícia não quis divulgar detalhes

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã BMW invadiu muro de creche na zona sul de São Paulo, matando uma criança e ferindo outras



Um carro importado de modelo BMW invadiu o muro de uma creche que fica no bairro Santa Sofia, região de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, deixando uma criança morta e outras feridas. Uma professora e a própria condutora também tiveram ferimentos. A vítima, uma criança de quatro anos de idade, ficou debaixo do carro e em meio aos escombros. Ela precisou ser reanimada pela equipe de resgate e foi socorrida pelo helicóptero águia da Polícia Militar para o hospital Albert Einstein, mas, segundo os médicos, morreu horas depois de dar entrada no setor de emergência. A mãe de uma aluna da escola, berçário e educação infantil Projeto Kids perdeu o controle do veículo e bateu no estabelecimento. Segundo testemunhas, havia pelo menos três crianças dentro do carro, e a motorista teria perdido o controle do veículo ao fazer uma manobra em uma curva próxima à creche. O acidente aconteceu por volta do meio-dia e meia da última quarta-feira, 21, justamente no horário de troca de turno do berçário. De acordo com a Polícia Civil, a perícia é quem vai determinar a causa do acidente. Pelo menos oito equipes do Corpo de Bombeiros foram para o local do acidente.

O resgate foi registrado por uma câmera de celular a partir da janela de um prédio que fica em frente à escola. Nas imagens, dá para ver que uma professora atingida pelo carro saiu de maca, com ferimentos na cabeça, pernas e braços. Ela foi socorrida para o hospital particular Santa Paula. A escola possui duas unidades na mesma rua, em lados opostos, e, após o acidente, providenciou que as outras crianças presentes fossem levadas pelas professoras para a segunda unidade para aguardar pelos responsáveis. A Defesa Civil realizou uma vistoria prévia na escola e constatou abalo estrutural parcial do imóvel. Uma nova vistoria será feita nesta quinta-feira, 22. O caso será investigado pelo 80º Departamento de Polícia Civil. Investigadores já estiveram no local para colher depoimentos das testemunhas e de funcionários da escola. A motorista do carro importado foi identifica, mas a polícia não quis dar detalhes, já que a mulher estava em estado de choque.

*Com informações do repórter Maicon Mendes