Carta enviada por Bento XVI revela novo motivo da renúncia

Outros detalhes da renúncia ainda podem surgir à medida que novas cartas forem reveladas e quando a biografia póstuma do pontífice for publicada

EFE/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI papa Bento XVI abençoa os fiéis no final da Via Sacra na Sexta-feira Santa em frente ao Coliseu de Roma, Itália, 06 de abril de 2012



Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, que morreu no dia 31 de dezembro de 2022, deixou uma carta ao seu biógrafo na qual explicaria a razão de ter abdicado ao pontificado . Durante o período de quase 8 anos como papa, o religioso sofreu de insônia profunda, o que teria dificuldade muito o seu comparecimento em eventos noturnos e a sua capacidade de acompanhar todas as atividades do trabalho de sumo pontífice da Igreja Católica. Durante todos os anos à frente do posto, Bento XVI utilizou remédios para dormir, inclusive parte dos medicamentos não surtiam mais efeito devido ao costume do próprio corpo.

Durante o período de abdicação do papado, foi especulado que a renúncia teria relação com um arrependimento por não seguir com algumas investigações relacionadas a escândalos sexuais envolvendo membros da igreja. Também surgiram rumores de que o ex-pontífice gostaria de dar chance a uma liderança mais jovem e moderna, que seria representada pelo Papa Francisco. Outros detalhes da renúncia ainda podem surgir à medida que as cartas forem reveladas e quando a biografia póstuma de Bento XVI for publicada.

*Com informações do repórter Luca Bassani