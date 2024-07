Cartórios de São Paulo lançam registro de óbito digital

O ‘e-Óbito’ possibilita que o familiar receba a certidão por e-mail, descartando a necessidade de deslocamento

Reprodução/Freepik Atualmente, o Brasil tem um índice de sub-registro de óbitos de aproximadamente 3,65%



Os registros de óbitos em São Paulo agora podem ser emitidos de forma digital, integrando cartórios e funerárias. A nova plataforma, chamada e-Óbito, permite que os falecimentos sejam registrados online, proporcionando uma comunicação imediata entre as partes envolvidas. Com isso, os familiares podem receber a Certidão de Óbito por e-mail, descartando a necessidade de deslocamento até o cartório. O vice-presidente da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, Leonardo Munari de Lima, destacou que a medida reduz a burocracia em um momento sensível para as famílias. Ele afirmou que o sistema é mais prático e menos doloroso, pois evita que os familiares precisem se deslocar entre diferentes pontos. Apesar da novidade, ainda é possível optar pela certidão física, atendendo ao hábito de muitos cidadãos. A expectativa é que o procedimento eletrônico também diminua o sub-registro de óbitos na capital paulista, assegurando que todas as mortes sejam devidamente registradas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Atualmente, o Brasil tem um índice de sub-registro de óbitos de aproximadamente 3,65%. Esse número, embora não seja alto para os padrões da América Latina, pode gerar prejuízos, especialmente para o INSS. Práticas criminosas, como a continuidade do recebimento de benefícios sociais após a morte de um parente, são fatores que contribuem para o sub-registro. A nova plataforma visa combater essas irregularidades, facilitando o processo de registro de óbitos.

Publicado por Luisa Cardoso