Casal e avó são presos sob suspeita de assassinar menino de 10 anos no RJ

Adultos negam e dizem que a criança teria se suicidado usando cordas; polícia afirma que garoto foi esganado

Um casal e uma avó foram presos pela polícia em Itaboraí, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, sob a acusação de assassinar o pequeno Cauã Almeida Tavares, de apenas 10 anos de idade. A mãe da criança, Suelen Ferreira da Silva, e o companheiro dela, Alan Ferreira da Silva, além da mãe da mulher, são os principais suspeitos do crime. Os três negaram e disseram à polícia que o menino se suicidou com uma corda. Entretanto, para a polícia fluminense, o argumento foi forjado para não serem incriminados e nem presos. A reprodução simulada do caso apontou que o menino morreu esganado. Além disso, a polícia descobriu que, ao invés de levarem o menino para ser socorrido para uma unidade de saúde que ficava a 15 minutos da casa onde eles moravam, o casal levou Cauã para uma Upa de uma cidade vizinha. O crime aconteceu no mês de março, mas só foi desvendado agora pela polícia, que continua as investigações para entender a dinâmica do crime.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga