Com direito a ‘sim’ em balão, casamentos alternativos ganham impulso na pandemia

Com o avanço da Covid-19, o número de cerimônias em cartórios passou de 71 mil para quase 53 mil em março, caindo pela metade em abril, com 25 mil casamentos

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Os casamentos por videoconferência são autorizados em 15 estados brasileiros



A auxiliar de enfermagem Débora dos Santos e o desenvolver de sistema, Maicon da Silva, estavam de casamento marcado na praia para o dia 13 de setembro. No entanto, com orientação para evitar aglomerações por causa da pandemia os planos do casal foi pelos ares. “A gente já está a cinco anos juntos, eu quero me casar neste ano. Eu ficava encantada com balões voando e eu sempre dizia que precisava voar um dia. Então me veio a ideia. Então, por que não fazer um casamento em um balão?”, diz Débora. No dia 30 de agosto o casal alçou voo para dizer o tão aguardado sim. No balão apenas o pastor, o balonista, dois fotógrafos e dois irmãos da noiva, que tocaram saxofone e violão durante a cerimônia. A duração do casamento foi reduzida, no geral, os planos originais mudaram, mas Miacon conta que foi melhor assim. “Antes de vir a ideia do casamento eu pensei em fazer o pedido de casamento no balão. Ela veio com a ideia de casar no balão, então a gente vai ter que fazer alguma coisa nesse relacionamento um balão”, conta o noivo. O primeiro sim deste casal veio do pastor Flávio Gonçalves que “De imediato, eu gosto de aventura, já aceitei o convite”, afirma.

Já a Cristina Lino e o Eduardo Firmino disseram sim de uma forma bem tecnológica, depois de cancelar os planos organizados durante um ano. A data, os convidados, os discursos, e até a música continuaram os mesmos, mas tudo por videoconferência. “Tivemos mais de 50 convidados e todos eles embarcaram com a gente, deram depoimentos, participaram dos nossos votos, se emocionaram com a gente. E acho que foi a melhor decisão. que a gente teve pro nosso dia”, conta a noiva. Os casamentos por videoconferência são autorizados em 15 estados, o número de cerimônias em cartórios passou de 71 mil para quase 53 mil em março e caiu pela metade e abril, com 25 mil casamentos.

*Com informações da repórter Nanny Cox