Caso Flordelis: Justiça realiza julgamento de cinco réus nesta terça-feira

Cinco dos nove acusados de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo serão julgados pelo Tribunal do Júri de Niterói, incluindo três filhos da deputada cassada

CLEVER FELIX/LDG NEWS/ESTADÃO CONTEÚDO - 22/01/2021 Outras quatro pessoas serão julgadas no dia 9 de maio, entre elas a ex-deputada



Começa nesta terça-feira, 12, o julgamento de cinco dos nove réus por envolvimento no assassinato do pastor Anderson do Carmo, esposo da ex-deputada federal Flordelis, apontada como mandante do crime, ocorrido em 2019. Na sessão, o Tribunal do Júri de Niterói vai julgar o filho biológico de Flordelis, Adriano dos Santos, os filhos afetivos André Luiz de Oliveira e Carlos Ubiraci Francisco Silva e também o casal Marcos Siqueira Costa, que é ex-policial militar, e Andreia Santos Maia. Em razão do alto número de envolvidos, outras quatro pessoas serão julgadas no dia 9 de maio, entre elas a ex-deputada, acusada pela Polícia e Ministério Público do Rio de Janeiro de ter arquitetado a morte do pastor. A motivação do crime seriam desavenças financeiras.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga