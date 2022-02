Caso Henry Borel: Jairinho e Monique Medeiros serão interrogados nesta quarta

Réus estão presos desde abril do ano passado e são acusados por homicídio triplamente qualificado, com tortura e sem direito de defesa da vítima; expectativa é que júri popular aconteça ainda neste ano

Vitor Brugger/AM Press/Estadão Conteúdo Jairinho e Monique seguem preso desde abril do ano passado e são réus na Justiça fluminense por homicídio triplamente qualificado



O ex-vereador do Rio de Janeiro, Dr. Jairinho, e a professora Monique Medeiros serão interrogados pela Justiça nesta quarta-feira, 9, nas investigações envolvendo a morte do pequeno Henry Borel, de 4 anos, em março de 2021. O casal será interrogado pela juíza da 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, Elizabeth Machado Louro. Em outubro do ano passado, dez testemunhas de acusação foram ouvidas e, posteriormente, dez testemunhas de defesa falaram em dezembro. Jairinho e Monique seguem presos desde abril do ano passado e são réus na Justiça fluminense por homicídio triplamente qualificado, com tortura e sem direito de defesa da vítima. A expectativa é que o casal vá para júri popular ainda neste ano.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga