Casos de coronavírus disparam na Itália e acendem alerta para expansão do vírus para fora da Ásia

Até agora, já são mais de 130 pessoas infectadas pela doença na Itália



A Itália confirmou neste domingo (23) a terceira morte causada pelo novo coronavírus. Segundo as autoridades, a vítima é uma idosa da Lombardia, a região mais afetada pelo surto. Os outros dois mortos também eram idosos que viviam no norte do país. Até agora, já são mais de 130 pessoas infectadas pela doença na Itália.

Por causa do aumento de casos, o governo decretou “toque de recolher”. De acordo com a imprensa local, o decreto vale para 11 pequenas cidades, que somadas têm cerca de 50 mil habitantes.

A medida restringe a circulação e proíbe a entrada e a saída de pessoas. Atividades comerciais e escolares também foram paralisadas e quem descumprir as regras deverá pagar multa ou ser preso por até três meses.

Veneza, que não está incluída no “toque de recolher”, decidiu cancelar os dois últimos dias do Carnaval, na tentativa de impedir a propagação do vírus. A festa na cidade é uma das mais tradicionais do mundo.

A Semana de Moda de Milão também foi afetada. A grife Armani decidiu fazer o desfile da nova coleção a portas fechadas, apenas com transmissão pela internet. Outras marcas vão decidir, individualmente, se vão seguir a programação.

A Prefeitura da cidade também determinou a suspensão das aulas e os casos de coronavírus também afetaram partidas de futebol. A federação italiana suspendeu três jogos do campeonato nacional que ocorreriam nas regiões mais críticas.

Neste domingo, o Reino Unido confirmou quatro novos casos de coronavírus.

No Japão, as autoridades anunciaram a terceira morte dentro de um cruzeiro que atracou no país. Segundo a emissora NHK, já são 691 casos confirmados da doença no transatlântico — que é o principal foco da doença no território.

Depois de um isolamento, que durou duas semanas, os passageiros que apresentaram resultado negativo para o novo coronavírus foram liberados. Porém, o governo japonês admitiu que algumas dessas pessoas apresentaram resultado positivo para a doença dias depois.

No sábado (22), o ministro da Saúde, Katsunobu Kato, pediu desculpas pela falha. Ao redor do mundo, 29 países confirmaram casos da doença.

Na China, epicentro do surto, já são quase 80 mil pessoas infectadas, e cerca de 2500 mortes.

*Com informações do repórter Afonso Marangoni