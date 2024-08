Casos de Covid-19 e rinovírus aumentam no Brasil

Maior incidência tem sido observada entre idosos a partir de 65 anos, especialmente nos estados de Goiás e São Paulo

Tomaz Silva/Agência Brasil A Fiocruz alerta para a necessidade de manter o esquema vacinal completo



Casos de rinovírus e Covid-19 têm aumentado no Brasil, conforme dados divulgados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A maior incidência de Covid-19 tem sido observada entre idosos a partir de 65 anos, especialmente nos estados de Goiás e São Paulo. No entanto, o crescimento não se limita a essas regiões, com aumentos também registrados na Bahia, Ceará, Pernambuco, Sergipe e no Distrito Federal. A Fiocruz alerta para a necessidade de manter o esquema vacinal completo, destacando a importância das vacinas contra a influenza. Além disso, a instituição aponta um aumento significativo de casos de síndrome respiratória aguda grave entre crianças e adolescentes de 2 a 14 anos, relacionado ao rinovírus. A atualização do esquema vacinal é essencial para prevenir complicações dessas doenças.

Nos Estados Unidos, novas fórmulas de vacinas contra a Covid-19, desenvolvidas pela Pfizer e Moderna, foram recentemente aprovadas pela FDA. Essas vacinas são direcionadas à variante Ômicron KP2, que tem se mostrado mais contagiosa. Embora ainda não haja previsão de chegada dessas novas fórmulas ao Brasil, as vacinas disponíveis atualmente continuam sendo seguras e eficazes. A população é incentivada a manter o cartão de vacinação atualizado e procurar unidades de saúde para se vacinar. A Fiocruz reforça que a vacinação é uma das principais medidas de prevenção contra a Covid-19 e outras doenças respiratórias, e que a adesão da população é crucial para controlar a disseminação dos vírus e proteger os grupos mais vulneráveis.

Publicado por Luisa Cardoso