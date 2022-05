Casos de hepatite misteriosa intrigam especialistas; são 11 registros no Brasil

Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 200 episódios da doença foram confirmados em todo o mundo até abril; causas da enfermidade permanecem desconhecidas

DCStudio - br.freepik.com Preocupação é com a quantidade de pacientes que precisaram de transplante de fígado



O Brasil está investigando casos suspeitos de hepatite aguda infantil, chamada de hepatite misteriosa. A doença já foi detectada em regiões brasileiras e ainda tem causa desconhecida. Ao todo, 11 países já confirmaram diagnóstico da enfermidade. Em entrevista à Jovem Pan News, a infectologista Raquel Stucchi alertou sobre os principais sintomas. “O quadro clínico é muito parecido com outras causas de hepatite na infância: febre, febre baixa, irritabilidade, pode ter diarreia e depois o branco do olho fica amarelo, o xixi mais escuro e isso é um sinal que está tendo uma inflamação no fígado e é preciso procurar um atendimento presencial”, afirmou. Segundo a médica, a preocupação é com a quantidade de pacientes que precisaram de transplante de fígado. Ela ressalta a necessidade de uma acompanhamento para monitorar a evolução da doença. “Algumas vezes até exigindo a internação hospitalar para avaliar como evolui essa inflamação no fígado, essa hepatite. Se sozinha ela vai se curar ou se vai piorar cada vez mais com indicação do transplante de fígado. Não existe nenhuma medicação específica, porque não temos a causa da doente nesse momento”, acrescentou. A doença foi identificada pela primeira vez na Europa e o Reino Unido soma o maior número de episódios. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o mundo já tinha registrado 200 casos. No dia 30 do mês passado, a OMS confirmou a primeira morte por hepatite misteriosa. A organização descarta qualquer tipo de relação entre a doença e a vacina contra a Covid-19.

