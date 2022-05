Casos de síndrome respiratória crescem no Brasil, aponta Fiocruz

Dados do Boletim InfoGripe apontam que 14 Estados registraram aumento nos quadros respiratórios

EFE / EPA / DIVYAKANT SOLANKI Suspeita dos pesquisadores é que o cenário esteja relacionado com a Covid-19



Os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave voltaram a crescer no Brasil. Dados do último Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) apontam que 14 Estados registraram aumento nos quadros respiratórios. Por enquanto, as informações laboratoriais associadas aos casos não permite cravar, mas a suspeita, segundo o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe, é que o cenário esteja relacionado com a Covid-19. “O que leva essa hipótese de que esteja relacionada pela Covid-19, embora tenha alguma influência do vírus da gripe, é a faixa etária em que esse aumento está acontecendo, que justamente são os adultos. Em fevereiro eram outros vírus respiratórios que são específicos em crianças e esse aumento agora em adultos leva a crer que justamente seja a Covid, porque afeta mais a população adulta”, afirmou. O pesquisador analisa que o aumento também pode ser reflexo de parte da população ter relaxado com o reforço da vacina.

*Com informações da repórter Carolina Abelin