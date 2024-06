Casos de stalking triplicam em um ano na Grande São Paulo

Em 2022, o judiciário paulista registrou 72 processos pelo crime; já em 2023, foram 212 novas ações, um aumento de 194%

Os casos de perseguições pela internet, conhecidos como stalking, triplicaram na Grande São Paulo de 2022 para 2023, segundo dados do Tribunal de Justiça do Estado. A região lidera o ranking de processos, com 332 registros nos últimos três anos. Outras cidades que aparecem na lista incluem Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba. Em 2022, o judiciário paulista registrou 72 processos pelo crime de stalking na Grande São Paulo. Em 2023, esse número saltou para 212, representando um aumento de 194%. De janeiro a abril de 2024, foram registrados 48 casos.

No estado de São Paulo como um todo, o aumento foi ainda maior, de 217%, com 183 casos em 2022 e 581 em 2023. Nos primeiros quatro meses de 2024, foram 205 registros. Em nível nacional, o governo de São Paulo divulgou um painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que detalha denúncias de violações dos direitos humanos e violência contra a mulher. No primeiro semestre, o Brasil registrou 304.039 denúncias, com 60.687 apenas no mês de maio. São Paulo lidera com 801.053 denúncias, seguido por Rio de Janeiro e Minas Gerais. O crime de perseguição é tipificado pelo artigo 147-A do Código Penal desde 2021, associado ao crime de ameaça.

