Ceará cria comissão para acabar com motim dos policiais militares

JARBAS OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Atuação das Forças Armadas será expandida no Ceará; Estado cria comissão para acabar com o motim dos policiais militares



Os poderes judiciário, legislativo e executivo do Ceará anunciaram nesta quarta-feira a criação uma comissão contra o motim dos policiais militares, paralisados há oito dias por uma discordância no reajuste salarial com o governo de Camilo Santana (PT).

Desde terça-feira, foram registradas 170 mortes no Estado. Até o momento, 47 policiais foram presos por deserção, 230 afastados e dois Batalhões fechados, um em Fortaleza e um em Sobral.

Por conta da instauração da operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), a Força Nacional e as Forças Armadas ajudam na segurança do Estado. O Coronel Magno Paiva Duarte, comandante do Exército, falou sobre a atuação da tropa no Estado, que terá atuação expandida para cidades do interior, como Crato e Juazeiro do Norte.

“O decreto [de GLO] foi de 21 e vai até dia 28 [de fevereiro]. Basicamente, os grupamentos de combate serão selecionados por área de importância e vão patrulhar as áreas por um determinado período, com a participação e apoio dos órgãos de segurança pública”.

* Com informações do repórter Thiago Lima, da Jovem Pan News Fortaleza