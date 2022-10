Celsinho da Vila Vintém deixa cadeia no Rio de Janeiro após 20 anos preso

Considerado um dos bandidos mais perigosos do Estado na década de 1990, Celso Luís Rodrigues foi condenado a 30 anos de prisão, mas conquistou a progressão de regime no ano passado

Foto: MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Celsinho da Vila Vintém deixa o Complexo de Bangu no Rio de Janeiro



Depois de 20 anos preso, o traficante Celso Luís Rodrigues, conhecido como Celsinho da Vila Vintém, um dos bandidos mais perigosos da década de 1990 no Rio de Janeiro, deixou a cadeia nesta quarta-feira, 19. Ele foi beneficiado, na semana passada, por uma decisão da justiça e aguardava todos os trâmites burocráticos para deixar o Complexo de Bangu, na zona da capital. Celsinho da Vila Vintém saiu a pé do prédio, foi recepcionado pelo seu advogado e disse que, a partir de agora, quer reconstruir a vida ou, pelo menos, tentar uma nova vida. Ele foi preso inúmeras vezes por associação ao tráfico de drogas e por ser também um dos fundadores da ADA, a facção criminosa conhecida como Amigo dos Amigos. Da última vez que foi preso, ele foi condenado, em 2017, por supostamente liderar a invasão à favela da Rocinha, no bairro de São Conrado, na zona sul da capital fluminense. Mas, segundo as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro, tudo não passou de uma grande armação contra Celsinho da Vila Vintém liderada por um delegado, Maurício Demétrio, que queria favorecer um bicheiro do Estado, Fernando Inácio, recentemente morto em uma emboscada na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital. Celsinho da Vila Vintém tinah sido condenado a 30 anos de reclusão, mas conseguiu a progressão de regime no ano passado. E, somente agora, conseguiu efetivamente deixar a cadeia, numa decisão que vem gerando bastante polêmica.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga