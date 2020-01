Cerca de 50% das reprovações em vaga de estágio são por erro de português

Marcos Santos/USP Imagens Só no primeiro trimestre de 2020, 85 mil vagas de estágio e de jovem aprendiz devem ser abertas



Janeiro é quase sempre sinônimo de férias para muitos estudantes, longe da escola e faculdade. Só que não. Para muitos desses, é a oportunidade perfeita para tentar encontrar um novo emprego.

Esse é o caso do Lucca, estudante do curso de Publicidade e Propaganda, que corre atrás de uma vaga de estágio há seis meses.

“Eu to procurando vaga de estágio tem uns seis meses. Está um pouco dificil, mas por volta de agosto e setembro aconteceram vários processos seletivos. Agora no início do ano também estão surgindo bastante vagas.”

Lucca está certo. De acordo com estimativas de quem atua na área, esse é o melhor momento para investir na busca de uma oportunidade.

O consultor do Centro de Integração Empresa Escola, Alan Souza, diz que, só no primeiro trimestre de 2020, 85 mil vagas de estágio e de jovem aprendiz devem ser abertas.

“Esse período é o que tem mais procura porque é considerado sazonal. É quando estudantes que completam dois anos encerram seus contratos e as empresas abrem a vaga novamente.”

Adriane Taboni, selecionadora do Núcleo Brasileiro de Estágios, lembra que é muito importante pesquisar sobre a empresa antes de comparecer a uma entrevista — além de saber falar sobre si mesmo.

“É muito importante que o candidato pesquise sobre a empresa antes de se candidatar, antes do processo seletivo. Outra dica que sempre falamos é de que o candidato treine sua apresentação pessoal, a questão sobre falar sobre si.”

De acordo com Adriane, outra dica vital para os futuros estagiários é ficar atento ao português. Adriane destaca que cerca de 50% dos candidatos reprovados em processos seletivos são desclassificados por causa de erros ortográficos ou de vocabulário.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini