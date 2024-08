Cerca de 70% das vítimas de feminicídio foram mortas dentro de casa em São Paulo

Dado alarmante destaca a vulnerabilidade das mulheres em seus próprios lares; em 43% dos casos, foram usados objetos cortantes ou penetrantes

Segundo dados do Instituto Sou da Paz e da Secretaria de Segurança Pública do Estado, 68% das mortes por feminicídio em São Paulo ocorreram dentro de casa no primeiro semestre de 2024. No total, foram registrados 124 feminicídios nos primeiros seis meses do ano, dos quais 85% aconteceram nas residências das vítimas. Esse dado alarmante destaca a vulnerabilidade das mulheres em seus próprios lares. Além disso, houve um aumento no número de feminicídios em comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2023, foram registrados 114 casos no primeiro semestre, enquanto em 2024 esse número subiu para 124, representando um aumento de 8,8%. As tentativas de feminicídio também apresentaram um crescimento significativo, com 257 casos registrados no primeiro semestre de 2024, em comparação com 90 no mesmo período de 2023. Os dados também revelam as armas mais utilizadas nos feminicídios. Em 43% dos casos, foram usados objetos cortantes ou penetrantes, enquanto em 22% das ocorrências, armas de fogo foram empregadas.

Publicado por Luisa Cardoso