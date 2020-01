CES 2020: Elétricos e conectados, carros do futuro se destacam em Las Vegas

REPRODUÇÃO O carro-conceito Mercedes Vision AVTR



A indústria automotiva entrou pela porta da frente na Consumer Eletronic Show (CES), em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ford, Mercedes-Benz, Sony e Samsung apresentaram um novo conceito para os automóveis.

A Ford colocou em destaque seu Mustang Mach-E, SUV totalmente elétrico com alma e DNA do consagrado modelo que transpõe gerações de entusiastas da marca há mais de 50 anos. Com tecnologias inovadoras de segurança e conectividade, o carro entrega 465 cv de potência. Na versão GT Performance Edition, ele vai de 0 a 100 km em 3s, com autonomia de até 480 km.

A Mercedes-Benz se alinhou ao sucesso Avatar para criar o carro-conceito Vision AVTR. Nele, o visitante é convidado a ter uma imersão em um autônomo do futuro, proposto pela franquia de James Cameron. O carro possui design futurístico, com iluminação nas rodas e ausência de portas. O shape fluído lembram escamas de um réptil. O AVTR capta o pulso e a respiração do motorista, proporcionando uma conexão biométrica simbiótica da marca com o homem.

A Jeep também entrou na aventura tecnológica com seu Wrangler Renegade Compass. As versões híbridas do carro receberam o emblema 4XE. Os três modelos PHEV possuem tração integral e motor elétrico com 60 cv, 50 km de autonomia e velocidade máxima limitada a 130 km/h.

Já a Sony apostou no Vision-S, elétrico com 33 sensores externos para detectar pessoas e veículos ao seu retor. No interior do carro, o sistema 360 Reality Audio oferece uma experiência sonora com auto-falantes nos bancos.

Inovando com o cockpit digital, a Samsung utiliza a tecnologia 5G para conectar o sistema interno do veículo com o mundo exterior através de semicondutores e displays de expertise da Harman. A inovação tecnológica permite a conexão do automóvel com a casa, escritório

e locais que fazem parte do dia a dia do condutor.

Com muito sucesso, mais uma vez, a CES proporcionou para os 180 mil visitantes uma experiência única no universo da inteligência artificial, com uma industria automotiva totalmente conectada com o futuro.

* Com informações do repórter Alex Ruffo.