Cesare Battisti obtém progressão de regime e vira prisioneiro comum na Itália

Terrorista foi beneficiado por uma progressão de regime e, no futuro, poderá solicitar o regime semiaberto à justiça italiana

GABRIELA BILó/ESTADÃO CONTEÚDO Justiça manteve prisão perpétua, mas transferiu Battisti para uma prisão comum



O terrorista Cesare Battisti agora é um prisioneiro comum na Itália. Condenado por quatro homicídios ocorridos nos anos 70, Battisti foi beneficiado por uma progressão de regime no fim de setembro. A sentença de prisão perpétua, entretanto, ainda está mantida. Segundo o Departamento de Administração Penitenciária, Battisti agora seria menos perigoso, já que não tem mais contato com a luta armada e o grupo com quem atuava na época dos crimes não existe mais. Com a decisão, ele foi transferido de uma prisão de segurança máxima para uma cadeia comum no norte do país. Pela lei italiana, no futuro, Battisti poderá solicitar a mudança para o regime semiaberto. Battisti viveu 14 anos no Brasil graças ao status de refugiado político dado por Lula. Em 2018, o STF reviu a decisão e mandou prender Battisti.

Confira a matéria na íntegra:

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore