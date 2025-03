CFM faz intervenção no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro

Ação foi motivada por uma auditoria que revelou problemas como desorganização, descumprimento de normas legais, falta de transparência, conflitos de interesse e má gestão financeira

Divulgação/Cremerj Walter Palis (terceiro da esquerda para a direita) foi afastado da presidência do Cremerj



O Conselho Federal de Medicina (CFM) decidiu intervir no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) devido a uma série de irregularidades detectadas. A intervenção foi formalizada com a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, resultando no afastamento do presidente do Cremerj, Walter Palis, e de sete diretores regionais. Esta ação foi motivada por uma auditoria que revelou problemas significativos, incluindo ineficiências, desorganização, descumprimento de normas legais, falta de transparência, conflitos de interesse e má gestão financeira.

A principal meta do CFM com esta intervenção é superar a crise administrativa e financeira que assola o Cremerj. A intenção é garantir uma gestão segura, íntegra e transparente, que atenda aos interesses públicos e dos médicos registrados no conselho. Para alcançar esses objetivos, uma nova diretoria será nomeada para assumir a liderança do órgão na próxima semana. Além disso, três conselheiros do CFM serão enviados ao Rio de Janeiro para supervisionar as auditorias e implementar as medidas necessárias. A segurança desses conselheiros será uma prioridade, com escolta da Polícia Federal e segurança privada.

A decisão de intervir no Cremerj foi cuidadosamente considerada e tomada em 6 de março, após um período de 10 dias de análise minuciosa pela equipe do CFM. A gestão atual do Cremerj, que começou em outubro de 2023, foi marcada por uma série de problemas que comprometeram a eficiência e a transparência do conselho. O CFM está determinado a garantir que o conselho regional opere de maneira eficaz e transparente, protegendo tanto o interesse público quanto o dos profissionais de medicina.

