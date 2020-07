CGU encontra 299 mil servidores recebendo auxílio emergencial

Os casos representam apenas 0,45% do total de pessoas beneficiadas pelo auxílio desde abril; o órgão bloqueou os pagamentos aos funcionários

Cris Faga/Estadão Conteúdo Em audiência no Congresso, o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, lamentou as fraudes ao detalhar a atuação do órgão



A Controladoria Geral da União identificou 299 mil servidores estaduais e municipais que solicitaram auxílio emergencial durante a pandemia da Covid-19. A CGU bloqueou pagamentos e informa que os casos representam apenas 0,45% do total de pessoas beneficiadas desde abril. O valor de R$ 600 reais é destinado a trabalhadores informais, microempreendedores, autônomos e desempregados.

Em audiência no Congresso, o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, lamentou as fraudes ao detalhar a atuação do órgão. Ele acrescenta que a Controladoria também está fazendo um pente fino em contratos fechados pela área da saúde e afirma que foi permitida a revogação de cerca de R$ 2 bilhões em licitações do Ministério da Saúde, avaliadas como frágeis. Segundo ele, o momento de pandemia exige que o poder público fique mais atendo à atuação de empresas.

Na audiência desta terça-feira (14) da comissão que analisa medidas de combate à crise, os parlamentares discutiram a ajuda para empresas. O setor produtivo reclama que, apesar de anúncios de liberação de crédito, o dinheiro não chega na ponta. O economista Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, órgão vinculado ao Senado, afirma que o avanço é desigual. Ele menciona a burocracia dos bancos privados como um empecilho à concessão de crédito e avalia que as políticas de crédito devem ser acompanhadas com mais atenção no país.

*Com informações do repórter Afonso Marangoni