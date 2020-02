CGU sorteia municípios para fiscalizar aplicação de recursos federais em 2020

CGU/Divulgação O ministro da CGU, Wagner Rosário



A Controladoria Geral da União (CGU) sorteou, nesta terça-feira, em São Paulo, os 60 municípios que serão fiscalizados pelo órgão em 2020. A CGU vai avaliar se os recursos repassados pelo Governo Federal estão sendo devidamente aplicados.

Foram selecionadas cidades de até 500 mil habitantes, com exceção de capitais. São Caetano do Sul, em São Paulo, Mangaratiba, no Rio de Janeiro e Pains, em Minas Gerais, foram algumas das sorteadas. O ministro da GCU, Wagner Rosário, explicou que a área do município a ser observada será definida de acordo com o valor do dinheiro investido pela União.

“Esse trabalho, a partir de agora, vai ocorrer através de um planejamento das unidades. Nós temos Estados que estão com apenas um município sorteado, como é o caso do Amapá, e temos Estados com cinco municípios sorteados, como é o caso de Minas. A gente não tem ainda, como nos anteriores, que a gente definia ‘vamos olhar Educação, Saúde e mais alguma coisa’. Esse a gente vai estudar o município, verificar onde a União colocou mais dinheiro, quais são as obras mais relevantes, e vamos fiscalizar esses trabalhos, que trazem maior impacto para a população.”

Segundo Rosário, os municípios sorteados serão fiscalizados entre março e setembro, antes do início das eleições. A intenção da CGU é entregar os relatórios até dezembro para que os novos gestores os tenham os dados em mãos em 2021.

* Com informações da repórter Beatriz Manfredini.