Chefe de gabinete do presidente da Ucrânia liga para Celso Amorim

RICARDO BASTOS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Celso Amorim é assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assuntos internacionais



O chefe de gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ligou nesta terça-feira, 13, para Celso Amorim, assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assuntos internacionais. De acordo com a assessoria de Amorim, na conversa, Andrii Iermak reforçou o interesse na organização de uma cúpula pela paz com participação do Brasil. O presidente Lula demonstrou em diversas ocasiões a intenção de criar um grupo com países neutros para intermediar as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. A ligação acontece em meio ao estremecimento da relação entre os líderes brasileiro e ucraniano. Lula passou a ser criticado por dizer que a Ucrânia também tinha culpa pela guerra contra a Rússia. Após a polêmica, Celso Amorim viajou à capital do país, Kiev, onde se encontrou com Volodymyr Zelensky que afirmou que a paz deve ser negociada com base em uma proposta própria, elaborada pelo país.

Dias depois, Lula e Zelensky se desencontraram durante a cúpula do G7, no Japão. O governo brasileiro alega ter oferecido três horários, mas o líder ucraniano não compareceu. Por outro lado, as autoridades da Ucrânia disseram que sentiram desinteresse de Lula no encontro e, depois, afirmaram que houve um descompasso de agenda. Nos dias 17 e 18 de julho, ambos os presidentes devem participar da cúpula de chefes de Estado da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos e da União Europeia, na Bélgica. A reunião tem sido vista como mais uma oportunidade de encontro entre Lula e Zelensky.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore