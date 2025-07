Chefes de Estado do Brics se reúnem para segunda foto oficial

A 17ª cúpula do grupo teve início no último domingo (6) e deve terminar na tarde desta segunda-feira (7); Vladimir Putin participou de forma remota e Xi Jinping enviou um representante por não comparecer

Foto: Ricardo Stuckert / PR Fotografia de família dos Chefes de Estado e de Governo dos países-membros, parceiros e de engajamento externo



A cidade do Rio de Janeiro foi palco da 17ª cúpula do Brics, que reuniu líderes de algumas das maiores economias emergentes do mundo. O evento, que começou no último domingo (6) e termina hoje (7), marca a presidência do Brasil no grupo, assumida no início de 2025. A escolha do Rio de Janeiro como sede não foi por acaso; ela reflete a crescente importância do Brasil no cenário internacional e sua liderança no grupo durante este ano. Apesar da importância do evento, a cúpula não contou com a presença física de todos os líderes dos países membros. O presidente russo, Vladimir Putin, participou remotamente, enquanto o líder chinês, Xi Jinping, optou por enviar um representante para as discussões. Mesmo com essas ausências, os debates sobre economia e cooperação entre os países do BRICS seguiram de forma produtiva, demonstrando a capacidade do grupo de se adaptar às circunstâncias e manter o foco em seus objetivos comuns.

Um dos momentos mais simbólicos do evento foi a fotografia oficial dos participantes, que representa a união e o compromisso dos países do Brics em trabalhar juntos para enfrentar desafios globais. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve presente, reforçando o papel do Brasil como anfitrião e líder na condução das discussões. Este gesto sublinha a importância do Brasil no fortalecimento dos laços entre os países membros e na promoção do desenvolvimento econômico conjunto.

A cúpula do Brics no Rio de Janeiro é um marco significativo para o grupo, que busca não apenas fortalecer suas relações internas, mas também aumentar sua influência no cenário global. Com discussões focadas em economia e cooperação, o evento destaca a determinação dos países membros em enfrentar desafios comuns e explorar novas oportunidades de crescimento. A liderança do Brasil neste contexto é crucial para o sucesso contínuo do Brics e para a promoção de um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável entre as nações.

