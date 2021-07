China celebra centenário do Partido Comunista e fala em busca pela paz e desenvolvimento global

Evento reuniu milhares de pessoas para comemorar o aniversário em frente à foto de Mao Tsé-Tung, líder da Revolução Chinesa e fundador da República Popular da China

EFE/EPA/XINHUA/XIE HUANCHI Durante o discurso, o atual presidente chinês disse que o partido se preocupa com o futuro da humanidade



A ditadura chinesa celebra nesta quinta-feira, 1º, o centenário da fundação do Partido Comunista, que comanda o país desde 1949. Um evento na Praça Tiananmen, em Pequim, reuniu milhares de pessoas para comemorar o aniversário em frente à foto de Mao Tsé-Tung, líder da Revolução Chinesa e fundador da República Popular da China. Principal bandeira nas comemorações do centenário do Partido Comunista Chinês e obsessão na última década, a erradicação da pobreza na China vem sendo comparada a um “milagre” pelo líder Xi Jinping. Durante o discurso, o atual presidente chinês disse que o partido se preocupa com o futuro da humanidade e quer seguir em frente “com todas as forças progressistas ao redor do mundo” em busca do desenvolvimento global e da preservação da paz. Ele prometeu “esmagar” as forças externas que tentam se intrometer nos assuntos internos do país e destruir qualquer impulso pela independência de Taiwan.

O modelo econômico chinês foi introduzido na década de 70 por Deng Xiaoping. Baseado em uma economia de mercado, o regime modernizou a indústria e abriu a China para o comércio exterior. Segundo o professor de Direito Internacional da Fmu, Manuel Furriela, apesar dos traços capitalistas, o país vive sob forte controle estatal. “Controle sobre a imprensa, não permissão de criação de outros partidos políticos dentre os fatores que fazem com que a China mantenha muito controle sobre todo o seu processo político e informação e fazem com que também nós tenhamos um país que se declara como comunista, que tem o Partido Comunista organizando sua vida política, mas que traz investimentos privados”, disse. Ainda segundo Manuel Furriela, o Partido comunista controla o Congresso Nacional do Povo, o parlamento do país, e pode ditar as leis que desejar. Os membros do partido, a maioria homens, também estão sujeitos a regras disciplinares.

Desde 2012, mais de 1,4 milhão de funcionários foram punidos por corrupção ou gastos extravagantes. O Professor Visitante na Universidade de Relações Exteriores da China, Marcus Vinicius de Freitas acredita que a expectativa do partido para os próximos anos é alcançar resultados que são considerados marcos importantes para a ditadura chinesa. “Alcançar uma renda per capta de 20 a 25 mil dólares em 2049, quando a Reoública Popular da China completar 100 anos de existência. O objetivo também é transformar a China no maior mercado consumidor global, deixando de ser uma mera plataforma de exportação e se transformando em um grande mercado e aí terá um efeito muito discutido nas economias globais, principalmente em razão do aumento do poder aquisitivo e da quantidade de pessoas que vivem na China”, afirmou. Números oficiais mostram a Covid-19 sob controle na China, que aplicou mais de 1 bilhão de doses de vacinas. Apesar disso, o país de origem da pandemia vive sob desconfiança por mascarar dados oficiais da doença, registrada primeiro em Wuhan e cujo surgimento ainda é cercado de perguntas sem respostas.

*Com informações da repórter Caterina Achutti