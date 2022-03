China e Rússia prometem manter ‘boas relações’ e fortalecer ‘cooperação’

Representantes de Pequim receberam o ministro russo das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, que demonstrou o interesse em uma aproximação das nações

Alexei Druzhinin/Sputnik/AFP No geral, a aproximação entre os russos e chineses é motivo de preocupação para os Estados Unidos



A China declarou que vai manter relações coma Rússia, afirmando que a cooperação entre os países não tem limites. “A cooperação China-Rússia não tem limites. A nossa busca por paz não tem limites. A nossa manutenção da segurança ou nossa posição contra hegemonia, como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, China e Rússia. Vamos continuar a defender a multipolaridade global e a democratização internacional, disse Wang Wenbin, porta-voz das Relações Exteriores da China. Nesta quarta-feira, 30, os chineses receberam o ministro das Relações Exteriores da Rússia, que demonstrou o interesse em aproximar os países vizinhos. “Estamos vivendo um momento muito sério nas relações internacionais. Tenho certeza que a situação internacional vai ficar mais clara e nós, junto com vocês, vamos avançar rumo a uma ordem mundial multipolar, democrática e justa”, afirmou Sergey Lavrov.

“Temos interesse em desenvolver relações com a China de forma estável e consistente e nossos líderes Putin e Xi Jinping concordam com isso”, completou o chanceler da Rússia. No geral, a aproximação entre os russos e chineses é motivo de preocupação para os Estados Unidos. A Casa Branca teme que a Moscou receba apoio militar e financeiro de Pequim. Para a comunidade internacional, a posição da China em relação à crise na Ucrânia não está clara. No entanto, nas reuniões entre autoridades chinesas e norte-americanas, o governo dos Estados Unidos vai avisando que vai tomar atitudes se o país asiático decidir apoiar os russos.

*Com informações do repórter Bruno Caniato