China fala em promover paz na Ucrânia ‘a seu modo’

Autoridades da União Europeia tentam convencer o país a respeitar as sanções contra a Rússia e não enviar nenhum tipo de apoio a Moscou

REUTERS/Carlos Garcia Rawlins Xi Jinping é o atual presidente da China



Autoridades da União Europeia se reuniram por videoconferência com o presidente da China, Xi Jinping, nesta sexta-feira, 1º, para discutir a guerra na Ucrânia. Segundo o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, a expectativa era convencer os chineses a respeitar as sanções contra a Rússia e não enviar nenhum tipo de apoio a Moscou. “Nós aplicamos sanções pesadas sobre a Rússia com o objetivo de pressionar o Kremlin e acabar com a guerra. Essas sanções têm um custo para a Europa, mas é o preço de defender a liberdade e a democracia. Qualquer tentativa de ajudar a Rússia vai prolongar a guerra, levar a mais vidas perdidas e agravar o impacto econômico”, declarou. No entanto, a China mantém a postura de neutralidade diante do conflito. O Ministério de Relações Exteriores do país argumenta que as sanções prejudicam o comércio internacional e são utilizadas de forma política por alguns países.

*Com informações do repórter Bruno Caniato