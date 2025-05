Chuva volumosa pode atingir São Paulo nesta sexta-feira

Primeira onda de frio de outono, que deve atingir a capital paulista no início da próxima semana, deve levar os termômetros a marcas abaixo de 10 °C em diversas áreas do estado

ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Em São Paulo, os termômetros não devem ultrapassar os 22ºC nesta sexta



A previsão do tempo para esta sexta-feira (23) e o fim de semana aponta para a chegada de uma frente fria que promete trazer chuvas intensas em várias regiões do Brasil. Em São Paulo, a expectativa é de que a chuva se intensifique, afetando também o litoral norte do estado. As áreas desde Ubatuba até o Rio de Janeiro, incluindo Angra dos Reis e a região dos lagos, estão sob alerta para chuvas volumosas e possíveis tempestades. No norte do país, estados como Roraima, Amazonas e Amapá também enfrentarão chuvas, embora com menor intensidade em comparação aos dias anteriores.

No Nordeste, a situação é um pouco diferente. A intensidade das chuvas diminuiu em relação ao início da semana, quando a região estava sob fortes tempestades. Atualmente, as precipitações se concentram principalmente no litoral da Bahia. Em Santa Catarina e Paraná, áreas de instabilidade podem provocar chuvas, especialmente nas regiões litorâneas. Já no Rio Grande do Sul, a passagem da frente fria trouxe uma massa de ar polar, resultando em temperaturas mais baixas, mas sem previsão de chuva para esta sexta-feira.

As temperaturas variam significativamente pelo país. Em São Paulo, os termômetros não devem ultrapassar os 22ºC, enquanto Campo Grande pode chegar a 30ºC, Palmas a 34ºC e Porto Alegre a 21ºC. A região Centro-Oeste do Brasil não deve registrar chuvas hoje, mantendo um clima mais estável. A expectativa é de que a primeira onda forte de frio do outono ocorra nos próximos dias, aumentando a sensação de frio já presente em São Paulo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com a chegada da frente fria, é importante que a população esteja atenta aos alertas meteorológicos, especialmente nas áreas com previsão de chuvas intensas e tempestades. As autoridades recomendam precaução, principalmente em regiões propensas a alagamentos e deslizamentos de terra. A mudança no clima também pode impactar o cotidiano, exigindo adaptações nas atividades ao ar livre e no planejamento de viagens.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA