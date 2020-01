Chuvas ajudam a combater incêndios na Austrália

EFE Especialistas calculam que metade da população de coalas, espécie típica da Austrália, foi dizimada nesta tragédia



As chuvas que caíram na Austrália nesta segunda-feira (6) ajudaram a reduzir os termômetros, que chegaram a 48º C em regiões atingidas pelos incêndios. Os bombeiros aproveitaram a trégua para fortalecer as áreas de contenção do fogo antes que as temperaturas voltem a patamares elevados.

Apesar de reduzir as altas temperaturas, a chuva não tem força suficiente para apagar os incêndios e pode prejudicar o trabalho das autoridades.

Mais de 2600 agentes trabalham para extinguir os 130 focos no estado de Nova Gales do Sul, um dos mais atingidos.

O Conselho de Seguros da Austrália estima prejuízos da ordem de US$ 700 milhões e o governo já anunciou US$ 2 bilhões para o Fundo Nacional de Recuperação dos Incêndios.

O montante será destinado à reconstrução de comunidades — com foco em governos locais, agricultores e pequenos negócios. De acordo com as últimas atualizações, 25 pessoas e cerca de meio milhão de animais morreram desde setembro, quando a crise teve início.

Especialistas calculam que metade da população de coalas, espécie típica da Austrália, foi dizimada nesta tragédia.

Os incêndios na Austrália devastaram uma área maior do que a soma do registrado na Amazônia e na Califórnia.

*Com informações da repórter Nanny Cox