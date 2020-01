Chuvas causam estragos e deixam mortos no Sudeste

Twitter/Governo do Estado do Espirito Santo Na cidade de Iconha, a chuva causou grandes estragos



As chuvas fortes provocaram estragos no sudeste do país. No Espírito Santo, 3 pessoas morreram e mais de 400 ficaram desabrigadas. O temporal atingiu o estado desde a última sexta-feira e devastou vários municípios.

Entre as cidades mais atingidas, estão Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Anchieta. Cinco pessoas morreram, e as autoridades continuam na busca por desaparecidos. Neste domingo, as prefeituras e os moradores de diversas regiões começaram a limpeza das ruas e das casas. A Defesa Civil ainda mantém alerta sobre a possibilidade da chuva voltar em pontos isolados.

Em Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros recebeu mais de 60 chamadas devido ao temporal. A capital Belo Horizonte e a cidade de Contagem entraram em estado de alerta. A maioria das chamadas foram de pessoas que ficaram ilhadas ou tiveram suas casas inundadas.

As principais avenidas da Região Metropolitana tiveram que ser bloqueadas por conta de alagamentos. Segundo a Defesa Civil, as rajadas de vento chegaram a 50 km/h.

O órgão informou ainda que as fortes chuvas devem permanecer nesta segunda-feira.

* Com informações do repórter Vinicius Moura.