Chuvas dominam maior parte do Brasil nesta sexta

MARCELO ESTEVÃO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO



A primavera no Brasil tem se mostrado bastante instável, com variações bruscas de temperatura e precipitação. Nos últimos dias, o país tem experimentado uma alternância entre calor e frio, e essa tendência deve persistir até o final de dezembro. A circulação de ventos, calor e umidade tem provocado chuvas em diversas regiões, incluindo o Sul, Sudeste, Norte e até o interior do Nordeste. As áreas com maior acúmulo de chuva incluem o interior de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e o estado do Rio Grande do Sul, onde há risco de chuvas fortes, raios e rajadas de vento.

Outras regiões do Brasil, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e norte do Espírito Santo, também estão sob a influência de instabilidades, com possibilidade de temporais à tarde depois de um dia quente. Em São Paulo há previsão de chuva entre a tarde e a noite, embora não se espere precipitação intensa. No entanto, a aproximação de uma nova frente fria pode intensificar as chuvas no Sul do Brasil, especialmente no sábado, com a formação de um ciclone extratropical.

Pensando nas temperaturas, elas variam significativamente em todo o país. Em São Paulo, a máxima prevista é de 29ºC, com queda esperada no fim de semana. Belo Horizonte deve registrar 26ºC, Porto Alegre 32ºC, Campo Grande 29ºC e Palmas 30ºC. Na Bahia, a temperatura pode chegar a 31ºC. A primavera continua a trazer temperaturas elevadas e chuvas esparsas, com algumas áreas enfrentando precipitações mais intensas durante a tarde. Essa instabilidade climática é característica da primavera, uma estação de transição entre o inverno e o verão, que traz consigo mudanças rápidas e inesperadas no tempo.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA