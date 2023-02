Chuvas prejudicam trabalhos de equipes de buscas em São Sebastião

Ao menos uma pessoa segue desaparecida no município Baleia Verde; volta dos temporais preocupam autoridades

BALTAZAR/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Volta das chuvas aumenta a preocupação das autoridades, que precisam monitorar todas as encostas da região



As buscas por desaparecidos no litoral norte de São Paulo foram prejudicadas nesta segunda-feira, 27, devido ao forte temporal que ocorreu na região, especialmente da Baleia Verde, em São Sebastião, onde há ao menos uma pessoa sendo procurada. Além disso, com a volta das chuvas, aumenta a preocupação das autoridades, que precisam monitorar todas as encostas da região, para que nenhuma família fique em área de risco. Até o momento, o balanço é de 65 óbitos, sendo 64 em São Sebastião e 1 em Ubatuba. 57 corpos já foram identificados e liberados para sepultamento. São 21 homens, 17 mulheres, 19 crianças. Nove pessoas permanecem internadas no hospital regional com estado de saúde estável.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (PRB), começa a falar sobre a retomada da vida à normalidade, mesmo que de forma paulatina, e destaca as próximas ações a serem tomadas: “A gente tem uma questão crítica agora em São Sebastião. Basicamente, nós temos uma pressão ainda sobre o setor de serviços em Juquehy, na Barra do Sahy. Eu acho que isso já não vale mais, por exemplo, para Bertioga, para Caraguatatuba, Ilha Bela, então, não vejo problema das pessoas irem para as outras cidades da região. A gente conseguiu restabelecer o fluxo rodoviário. Com relação à questão das pousadas, no sábado nós tivemos a primeira alocação de pessoas em pousada. Nós temos hoje 43 apartamentos que foram ocupados por famílias que estavam desalojadas no centro de São Sebastião”. A rodovia Mog-Bertioga permanece interditada, com obras no 82 Km, parte mais afetada pela destruição. Ainda não há prazo para liberação da estrada. Um dos terrenos desapropriados pelo governo, na Barra do Sahy, após a declaração de utilidade pública está com homens já trabalhando com o maquinário. O local dará espaço a moradias que serão destinadas aos desalojados e desabrigados.

*Com informações do repórter Daniel Lian