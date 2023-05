Ciclistas reclamam de ciclofaixa estreita na Avenida Rebouças: ‘Não respeitam a gente’

Em nota, a prefeitura de São Paulo disse ter identificado trechos inadequados e afirmou que a correção já está acontecendo

Reprodução/Jovem Pan News Equipe da Jovem Pan foi ao local após receber uma denúncia de um telespectador



Principal via de ligação entre a Avenida Paulista e a Marginal Pinheiros, a Avenida Rebouças tem duas faixas de rolamento para veículos em geral e um corredor específico para ônibus no canteiro central. Os ciclistas da região têm à disposição uma ciclovia com pouco mais de 3 quilômetros de extensão. Entretanto, após o recapeamento da avenida, a faixa exclusiva para ciclistas ficou mais estreita, levando perigo para os ciclistas. Um telespectador da Jovem Pan denunciou a situação. O entregador Bruno Silva vem sofrendo com o estreitamento da ciclovia “Ter a ciclofaixa ajuda um pouco, mas depende do lugar. Tem locais que eles juntaram com ônibus de estacionamento. Tem motoqueiros que não respeitam, motoristas que param na ciclofaixa, então às vezes temos que entrar no meio da rua. Tem gente que, mesmo com a ciclofaixa, não respeita a gente”, relata Silva. Em nota, a prefeitura de São Paulo informou que “a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) esclarece que não há alterações no projeto original de implantação da ciclofaixa da Av. Rebouças. As dimensões projetadas para a ressinalização são as mesmas existentes no local antes do processo de recapeamento. Uma equipe fez vistoria em toda a extensão da ciclofaixa, nos dois sentidos e identificou que três trechos ao longo da via deveriam ser readequados”. Os trechos estão localizados na altura do HC, João Moura e próximo à Rua Henrique Schaumann. Ainda segundo a gestão municipal, “as correções já foram efetuadas e a conclusão da sinalização, incluindo a aplicação de tachões e tachas, já foi iniciada”. Segundo dados da CET, antes da pandemia, a Avenida Rebouças era a via com o pior trânsito da cidade, o que intensifica a disputa por espaço.

Confira a reportagem na íntegra:

*Com informações do repórter Luiz Guerra