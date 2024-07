Cidade de São Paulo recebe mais doses da vacina contra dengue

Nova remessa permite a retomada da aplicação da segunda dose, que deveria ter começado no último dia 4; Estado de São Paulo recebeu ontem 124 mil imunizantes

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Vacinas serão usadas exclusivamente para a aplicação da segunda dose em quem já recebeu a primeira



A cidade de São Paulo recebeu uma nova remessa de vacinas contra a dengue, permitindo a retomada da aplicação da segunda dose, que estava atrasada. A vacinação contra a dengue na capital paulista começou em 4 de abril, com a expectativa de que a segunda dose fosse aplicada a partir de 4 de julho, conforme estipulado pelos órgãos de saúde. No entanto, a falta de imunizantes impediu a continuidade do processo, afetando o público-alvo. O Ministério da Saúde enviou ao Governo do Estado de São Paulo uma nova remessa de 124 mil doses, que chegou à capital ontem. Essas vacinas serão usadas exclusivamente para a aplicação da segunda dose em quem já recebeu a primeira, devido ao número limitado de imunizantes. A quantidade recebida não é suficiente para ampliar a vacinação para outros públicos ou continuar aplicando a primeira dose em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que ainda não foram vacinados.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A vacinação com a nova remessa começará neste sábado (13). No entanto, como as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ficam fechadas aos sábados; apenas as UBSs com AMAs integradas estarão funcionando, das 7h às 19h. A partir de segunda-feira, a vacina estará disponível em todas as unidades da cidade, no mesmo horário. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de completar o esquema vacinal para garantir a eficácia da imunização contra a dengue. A população é orientada a comparecer às unidades de saúde para receber a segunda dose, seguindo as orientações dos profissionais da área. A expectativa é que, com a nova remessa, a cidade consiga avançar na proteção contra a doença, que é endêmica na região.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini