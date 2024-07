Cidade de São Paulo registra 165 casos de coqueluche em 2024

Doença é transmitida por meio de gotículas expelidas ao falar, espirrar ou tossir; sintomas incluem tosse seca, falta de ar, febre e cansaço

Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Principal prevenção contra a coqueluche é a imunização



A cidade de São Paulo registrou 165 casos de coqueluche neste ano, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. A informação foi divulgada em um boletim na última quinta-feira (11). O número representa um aumento significativo em comparação com o ano passado, quando foram registrados apenas 14 casos. Até o momento, não houve óbitos relacionados à doença. O boletim também revela um crescimento contínuo dos casos ao longo dos meses. Em maio, foram registrados 32 casos, número que subiu para 105 em junho e chegou a 165 no mês seguinte. A coqueluche afeta principalmente bebês menores de um ano, e a principal forma de prevenção é a vacinação, disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS).

Os sintomas incluem tosse seca, falta de ar, febre e cansaço. A doença é altamente contagiosa, transmitida por meio de gotículas expelidas ao falar, espirrar ou tossir. A Secretaria Municipal de Saúde está trabalhando para conter o aumento dos casos, oferecendo assistência e manutenção. No estado de São Paulo, foram registrados 178 casos até 22 de junho, comparados a 52 casos em todo o ano passado. Apesar do aumento, também não houve registro de óbitos. A doença atinge principalmente bebês e crianças.

Publicado por Luisa Cardoso