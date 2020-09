CIEE lança programa para capacitar estudantes do ensino médio

A proposta de trabalho deve abranger 6 horas diárias, sendo cinco trabalhadas e uma destinada à capacitação profissional

Paulo Whitaker/Reuters Segundo os dados da PNAD Contínua, do segundo trimestre de 2020, a taxa de desocupação entre a população de 18 a 24 anos foi de 29,7%



CIEE lança novo plano de estágio para jovens brasileiros. O programa Jovem Talento é destinado a pessoas de 16 a 24 anos e que estejam matriculadas no ensino médio ou no ensino técnico. A proposta de trabalho deve abranger 6 horas diárias, sendo cinco trabalhadas e uma destinada à capacitação profissional. Segundo o diretor executivo do Centro de Integração Empresa-Escola, os cursos darão oportunidades aos jovens migrarem para diversas áreas. Humberto Casagrande afirmou que o programa Jovem Talento tem potencial de abrir até um milhão de vagas em todo o país e que a contratação de um estagiário pode ser vista como um bom negócio pelas empresas.

O superintendente nacional do CIEE enfatiza que o estudante contratado será monitorado por um programa de estágio, além de ter um acompanhamento tecnológico. Luiz Gustavo Coppola afirmou que, contratar um estagiário, é pensar a longo prazo. Segundo os dados da PNAD Contínua, do segundo trimestre de 2020, a taxa de desocupação entre a população de 18 a 24 anos foi de 29,7%. Entre menores de idade, o índice é ainda maior: 43%. Por nível de escolaridade, aqueles com nível superior completo ou pós-graduação tiveram as menores taxas, quase 7%.

*Com informações do repórter Vinícius Nunes