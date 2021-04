Ciro Gomes articula frente contra Jair Bolsonaro e reunirá autores de pedidos de impeachment

Já são cem pedidos de afastamento contra o presidente da República protocolados na Câmara

Renato S. Cerqueira/Estadão Conteúdo Frente é formada por PDT, PCdoB, PSB, PSOL, PT, PV, Rede, Cidadania e UP



Ciro Gomes articula Plenária Nacional do Impeachment com os autores dos cem pedidos de afastamento contra o presidente Jair Bolsonaro, protocolados na Câmara dos Deputados. “Vamos desmontar a maior farsa do discurso bolsonarista, a de que o impeachment dele poderia ser deflagrador de caos e instabilidade. É como se poupássemos a cura pelos malefícios da doença. Esse artificio retórico é usado em escala variada sempre que Bolsonaro é questionado sobre qualquer uma de suas inúmeras e gigantescas falhas. O truque alegado com toda a hipocrisia do mundo é que não se deve perturbar o presidente em momento tão grave. E o que ele faz? Nada. Absolutamente nada.” A frente é formada por PDT, PCdoB, PSB, PSOL, PT, PV, Rede, Cidadania e UP.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos