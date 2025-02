Ciro Nogueira afirma que presidente Lula está isolado

Presidente do PP afirma que não ordena desembarque do ministro André Fufuca, do seu partido, para não desencadear uma crise sem precedentes no país

A crise de popularidade do governo federal foi o tema central de um debate entre líderes políticos em São Paulo. Durante um evento promovido pelo BTG, o senador e presidente do PP, Ciro Nogueira, expressou seu apoio à permanência de André Fufuca (PP), ministro dos Esportes, no cargo. Nogueira destacou a responsabilidade do momento atual e alertou que a saída de Fufuca poderia desencadear uma crise sem precedentes, levando o governo à insolvência. Em contrapartida, o ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT), defendeu os avanços da atual gestão e a necessidade de um debate mais amplo sobre o modelo político brasileiro.

Ciro Nogueira criticou a instabilidade e a falta de confiança no governo federal, atribuindo-as a práticas obsoletas. Ele mencionou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apesar de bem-intencionado, carece de credibilidade no mercado. Nogueira também comentou sobre a comunicação do governo, afirmando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está isolado e não se comunica adequadamente com a população. Ele destacou a distância entre o presidente e a realidade atual, mencionando que Lula não possui um celular, o que limita sua visão dos acontecimentos.

Por outro lado, Edinho Silva destacou a polarização política e a necessidade de uma reforma no sistema político e eleitoral. Ele defendeu que o presidente Lula tomará as medidas necessárias para resolver os problemas econômicos e aumentar o nível de entrega do governo. Edinho também enfatizou a importância de recuperar o conceito de democracia para reestabelecer o centro político. Segundo ele, é crucial que o governo atual se concentre em unir o país e promover um diálogo mais inclusivo.

No evento, Ciro Nogueira ainda comentou sobre as eleições de 2026, afirmando que a união do centro e da direita em torno de um nome sem rejeição pode garantir a vitória nas próximas eleições. Ele sugeriu que a construção de uma coalizão forte e coesa é essencial para enfrentar os desafios futuros.

*Com informações de Alvaro Nocera

*Reportagem produzida com auxílio de IA