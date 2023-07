Ciro Nogueira diz que Bolsonaro foi ‘levado ao erro’: ‘Se a direita não for a favor da reforma, vai ser a favor do quê?’

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, parlamentar reforçou que proposta pode ser aprimorada no Senado

Reprodução/Jovem Pan News Senador Ciro Nogueira (PP-PI) durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News



O senador Ciro Nogueira (PP-PI) afirmou na manhã desta segunda-feira, 10, que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi “levado ao erro” ao se posicionar contra a aprovação da reforma tributária. Inclusive, durante reunião na sede do Partido Liberal, na semana passada, o ex-mandatário teve um desentendimento com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que defendeu o texto. “Acho que o presidente foi levado ao erro. Estive na reunião e quando perguntava aos deputados que eram contra, a maioria na sabia o que dizer. O posicionamento do Tarcísio foi de um homem, tem consciência do papel que está desempenhando no país, de ser o melhor governador da história de São Paulo. Tem consciência do momento que o Brasil vive, que não podemos esperar três anos para voltar ao poder para consertar o país. Temos que ajudar agora. Se a direita do Brasil não for a favor da reforma, vai ser a favor do quê? A reforma tributária foi uma bandeira nossa”, comentou Ciro Nogueira em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News. O parlamentar ainda disse que a proposta da reforma tributária pode ser aprimorada no Senado. “Não tenho dúvida de que podemos aprimorar. Uma das coisas que mais me preocupa é criar um gatilho para que não haja aumento de carga tributária no nosso país. E essa vontade de arrecadar do governo federal e gastar, sem cortar despesas, que pode se transformar em uma forma de tirar o dinheiro do contribuinte e atrapalhar o desenvolvimento e crescimento do país”, completou.

Confira a íntegra da entrevista com o senador Ciro Nogueira: