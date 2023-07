Ciro Nogueira diz que PP terá cartilha com regras ‘inegociáveis’

Presidente do PP diz que ‘ações na contramão’ terão oposição

Pedro França/Agência Senado Senador Ciro Nogueira disse que o PP terá um conjunto de regras 'inegociáveis' e que deverão ser seguidas por todos os filiados da legenda



O presidente do Partido Progressistas (PP), senador Ciro Nogueira, afirmou neste domingo, 16, que a sigla terá um conjunto de regras “inegociáveis” que deverão ser seguidas por todos os filiados à legenda. O anúncio acontece depois de o congressista falar que o partido não fará parte do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No Twitter, Ciro Nogueira comunicou a todos os líderes do Progressistas que, em breve, vai divulgar as regras. “Comunico a todas as líderes e líderes do Progressistas que anunciaremos, em breve, o que chamaremos de Agenda Central. Será fruto de ampla discussão e participação interna e definirá o que seriam as nossas ‘cláusulas pétreas’, inegociáveis, a transcrição, de forma simples, dos princípios que todos somos obrigados a seguir no partido. A Agenda Central corresponde ao cerne dos princípios ideológicos dos Progressistas. Ela demonstrará, de maneira transparente, que todas as iniciativas que estiverem de acordo com as diretrizes estabelecidas merecerão boa acolhida. Do mesmo modo, qualquer ação que colida ou vá na contramão de nossa Agenda Central, com a mesma antecipada transparência, encontrará ferrenha oposição. Não fazemos política orientada a governos, mas em relação ao país e ao que acreditamos melhor para o Brasil. A Agenda Central é a linha divisória daquilo que defendemos e do que jamais apoiaremos”, escreveu. Essa não é a primeira vez que Ciro Nogueira fala sobre o assunto. Na última quinta-feira, 13, o senador disse que não vai criar dificuldades para que apoiadores do PP façam parte do governo e que o partido vai continuar fora da base de apoio do governo Lula.

*Com informações do repórter Victor Moraes.