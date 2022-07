Ciro Nogueira está internado em São Paulo após passar por cirurgia

Ministro da Casa Civil se recupera bem da remoção da vesícula biliar e deve receber alta até a próxima quarta-feira

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira



O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, está internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, após ter passado por cirurgia na tarde da última segunda-feira, 4, para retirada da vesícula biliar. A cirurgia foi feita de maneira programada, já que, após alguns exames, foi detectada uma inflamação no órgão, cujo tratamento indicado pela equipe médica foi a remoção. O procedimento realizado no ministro não foi invasivo, por isso ele já foi transferido para o quarto e se recupera bem, poucas horas após a realização da cirurgia. A expectativa dos médicos é de que Nogueira já receba alta nesta terça-feira, 5, no máximo na quarta, 6. Segundo a assessoria de imprensa do ministro, ele deve voltar a trabalhar já nesta semana, provavelmente já na quinta-feira, 7.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini