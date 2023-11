Cláudio Castro fala em Rio ‘exposto’ e diz que insegurança é problema nacional

Declarações foram dadas durante encontro do Grupo Lide, que reuniu líderes empresariais em São Paulo

FLAVIO TEIXEIRA VAIRO/IMMAGINI/ESTADÃO CONTEÚDO Cláudio Castro (PL) é o atual governador do Rio de Janeiro



de R$19,90/mês R$ 14,90 por mês plano anual Quero assinar agora mesmo! *Cancele a qualquer momento

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), afirmou nesta segunda-feira, 6, que o Estado é o mais “eviscerado” do país. Durante encontro do Grupo Lide, que reuniu líderes empresariais em São Paulo, ele ressaltou que nenhum outro Estado é exposto como o Rio. “Ninguém tem a sua beleza tão cantada e divulgada, mas também ninguém tem os seus problemas tão expostos como o Rio de Janeiro”, comentou. Castro destacou que a segurança pública não é mais um problema regional. “Temos que entender que este é um problema nacional. Essas facções criminosas não são mais regionais. Se nós queremos ser um país grande de verdade, temos que ser um país livre. Livre não só na bandeira e no discurso, mas livre de ir e vir”, acrescentou. A percepção é que o grande obstáculo para o combate ao crime organizado é a fragilidade da legislação. As esferas governamentais dão o primeiro passo em direção a atuação de forma integrada. “Não sentimos [governos estaduais e governo federal] a necessidade da União fazer o papel do Estado. Queremos que as Forças Armadas ajudem a União a fazer o papel dela. Melhorando as fronteiras e a lavagem de dinheiro, além de endurecer a legislação, assim o Estado tem condição de fazer a repressão necessária para que possamos ter um resultado efetivo”, disse o governador do Rio de Janeiro. Ele também elogiou a Garantia da Lei e da Ordem (GLO) em Portos e Aeroportos do Rio e de São Paulo que estabelece a criação de uma operação integrada de combate ao crime organizado. De acordo com o governador, essa já era uma proposta dele e “finalmente saiu do papel”.

*Com informações do repórter Daniel Lian.