CNA diz que economia do Brasil é afetada por ‘crises políticas pessoais’

Em um momento de tensão comercial, a nota da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil cita nominalmente o Congresso, o governo federal e o Judiciário como focos de instabilidade

Oleksandr Ryzhkov/Freepik A manifestação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil ocorre em um momento de tensão comercial



A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) afirmou em nota que as crises políticas internas estão prejudicando a economia do país. Segundo a entidade, o Brasil voltou a ocupar as manchetes internacionais não por suas oportunidades, mas por “crises políticas pessoais”, e a economia não pode ser “refém da política”. A nota, divulgada na terça-feira, critica o que chama de “obsessão com o passado” e cita nominalmente o Congresso, o governo federal e o Judiciário como focos de instabilidade. A manifestação da CNA ocorre em um momento de tensão comercial, após o governo dos Estados Unidos anunciar a imposição de novas tarifas sobre produtos brasileiros.

“Enquanto o Brasil real tenta recuperar sua economia, atrair investimentos, abrir mercados e gerar empregos, a política nacional insiste em girar em torno de uma pauta estéril, paralisante, marcada por radicalismos ideológicos e antinacionais. A presença dessa agenda como prioridade, inclusive nas relações internacionais, ficou ainda mais evidente com a carta do presidente Donald Trump, um gesto simbólico, mas que reverberou nas instituições brasileiras e criou novo ruído na imagem do país no exterior”, disse a entidade.

*Com informações de Marilia Ribeiro

*Reportagem produzida com auxílio de IA