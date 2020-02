CNBB lança Campanha da Fraternidade 2020

Paulo Pinto/Fotos Públicas A CNBB também homenageia, neste ano, a Santa Dulce dos Pobres



A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou, nesta quarta-feira (26), a Campanha da Fraternidade 2020. O tema deste ano é “Fraternidade e Vida: dom e compromisso” — com o lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” extraído da Bíblia.

A campanha tem como objetivo incentivar as “relações de mútuo cuidado entre as pessoas, na família, na comunidade, na sociedade e no planeta”.

Durante o lançamento, em Brasília, o secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portella Amado, disse que a vida vem sendo “fortemente desrespeitada” nos últimos tempos.

“Ao olhar a vida como um todo, ela nos deseja alertar para o fato abrangente que, através de inúmeras situações, a vida hoje se encontra agredida, ameaçada e também destruída.”

A Conferência também homenageia, neste ano, a Santa Dulce dos Pobres. Primeira mulher nascida no Brasil a se tornar santa, ela foi canonizada em outubro do ano passado. A santa aparece no cartaz da campanha, ao lado de crianças e idosos, nas ruas do centro histórico de Salvador.

A sobrinha de Santa Dulce, Maria Rita Pontes, que atualmente cuida das Obras Sociais Irmã Dulce, se emocionou durante o discurso. “Eu agradeço muito os idealizadores da Campanha por terem escolhido Santa Dulce como exemplo a seguir. Todos nós, cristãos e não cristãos, porque ela sabia lidar com todos. O exemplo dela é universal.”

Em São Paulo, o cardeal Dom Odilo Scherer ressaltou que a campanha não trata apenas da vida das pessoas, mas também da natureza. “A Campanha da Fraternidade também está voltada para a natureza, a casa comum de toda comunidade humana. Se a gente descuida da natureza, estamos descuidando do próximo. Porque a natureza é um bem para todos.”

Segundo Scherer, outras questões de discussão mundial — com o aborto e a eutanásia — das quais a Igreja se posiciona de forma contrária, também estão em pauta na campanha deste ano.

Criada em 1962, a Campanha da Fraternidade é apresentada todo ano na Quarta-feira de Cinzas, quando tem início a Quaresma — período de 40 dias que antecede a Páscoa.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini