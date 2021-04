Com aumento de uso na pandemia, indústria alerta para riscos de produtos de limpeza

Documento detalha os limpantes disponíveis no mercado brasileiro, com a inclusão criados contra a Covid-19

Especialista alerta para cuidado com crianças e animais de estimação



A pandemia da Covid-19 levou ao aumento da utilização dos produtos de limpeza. A Associação Brasileira das Indústrias Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes lançou uma cartilha para evitar riscos aos consumidores. É o que explica o diretor executivo da Abipla, Paulo Engler. “Um produto regular, devidamente homologado pela Anvisa, ele tem testes de eficácia, de saúde e toda a sua vida química devidamente verificada. Então, o usuário não terá, desde que utilize de forma correta, ele não terá dificuldade ou problema. Agora, um produto pirata você não sabe o que tem.”

Paulo Engler lembra dos cuidados com crianças e pets. “Se você tem animais de estimação e crianças que andam pelo chão, imagina você passar um produto que não tem ideia da origem. É um perigo. O rótulo é algo muito rico. Ele tem um grau enorme de informações, em que o usuário poderá verificar todas as dúvidas. E, também, no nosso site, o nosso guia.” A cartilha detalha os produtos de limpeza disponíveis no mercado brasileiro, com a inclusão dos produtos contra o coronavírus.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos