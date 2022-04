Com avaliação de indicados pelo governo, Petrobras elege novo conselho nesta quarta

Assembleia para definir novos nomes do colegiado acontecerá de maneira virtual; governo federal indicou oito nomes para compor o grupo

Agência Petrobras/Geraldo Falcão Estatal deverá definir novos membros do conselho de administração



A Petrobras definirá nesta quarta-feira, 13, nomes do Conselho de Administração e analisa nomes indicados pelo governo para comandar a empresa. A avaliação dos nomes indicados para compor o conselho da estatal é o principal assunto na assembleia de acionistas. O químico industrial José Mauro Coelho deve ser confirmado nesta quarta como novo presidente da Petrobras. Ele foi indicado pelo governo para o cargo após o economista e consultor Adriano Pires desistir do convite por motivos de interesse. Coelho tem passagens pelo Ministério de Minas e Energia (MME), empresas de pesquisa energética e PPSA e foi uma espécie de ‘solução caseira’, encontrada pelo governo. A assembleia da estatal acontecerá virtualmente nesta quarta. Para ser presidente, José Mauro tem que fazer parte do conselho, que tem 11 vagas. A União, acionista majoritária, indicou 8 nomes, mas, dependendo do que acontecer hoje, pode eleger apenas seis, garantindo, de qualquer forma, maioria. O atual conselheiro Márcio Weber deve ser eleito presidente do Conselho de Administração.

Confira a matéria na íntegra:

*Com informações do repórter Rodrigo Viga