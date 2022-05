Com baixa adesão à vacina, Rio alerta para possível alta nos casos de gripe

Capital fluminense já registrou ao menos 30 mortes pela doença desde o início do ano

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Prefeitura pode ampliar o período de imunização para aumentar a adesão



A cidade do Rio de Janeiro está em alerta com possível avanço da gripe ao longo das próximas semanas. O motivo principal é a baixa adesão à campanha de vacinação contra a doença, que começou no início de abril e segue até o mês de julho. No entanto, a Prefeitura pode ampliar o período de imunização para aumentar a adesão. No final do ano passado, o Rio viveu um surto de gripe, com a circulação do vírus H3N2, em meio à pandemia de Covid-19. Neste ano, pelo menos 30 pessoas já teriam morrido pela gripe contra 141 óbitos no ano passado. Por isso, a gestão municipal alerta para que as pessoas compareçam aos postos de saúde para garantir a vacinação, principalmente idosos, crianças e gestantes.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga